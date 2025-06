Vai contratar? Veja planejamento do Palmeiras para janela do Mundial

Mesmo com a possibilidade de se reforçar no mercado, o Palmeiras não fará novas contratações antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Com a proximidade da competição continental, a Fifa abriu uma nova janela de transferências, válida entre os dias 1º e 10 de junho.

A diretoria acredita que já realizou as movimentações necessárias para a temporada após um 2024 áquem das expectativas esportivamente. Ao todo, sete nomes chegaram à Academia de Futebol ao custo de pouco menos de meio bilhão de reais.

Apenas os atacantes Paulinho e Vitor Roque custaram mais de 40 milhões de euros fixos aos cofres do clube, que passou a investir em jogadores jovens, prontos para contribuiu instantaneamente e com potencial de revenda futura.

— O Abel não fez nenhuma solicitação. O Palmeiras vai para o Mundial com esse elenco, elenco fechado. Mas vocês sabem como funciona o futebol. Temos uma janela agora em junho e, se houver alguma oportunidade, se o Abel perceber que precisa de algum reforço para alguma posição, ou se o departamento de futebol achar interessante trazer algum atleta, estamos sempre abertos a novas contratações, que venham a fortalecer ainda mais o nosso elenco. Para não criar expectativa no nosso torcedor: nosso elenco está fechado — comentou Leila Pereira em evento de apresentação da taça do Mundial na sede social do Palmeiras.

Palmeiras não irá se movimentar no mercado de transferências visando o Mundial

Abel não pede jogadores para o Mundial

Ao ser questionado após garantir campanha perfeita na fase de grupos da Libertadores, Abel Ferreira foi direto ao afirmar que não pedirá reforços para o Mundial, apenas uma reposição para Estêvão no ataque. Vendido ao Chelsea, da Inglaterra, o jovem se despedirá do Verdão ao término da competição e deixará uma lacuna no lado direito do ataque.

continua após a publicidade

De acordo com apuração da reportagem, a comissão técnica vê Facundo Torres, atualmente pela esquerda, como uma opção para o setor. Felipe Anderson e Raphael Veiga, com características diferentes, também podem ser utilizados na função.

Outra possibilidade seria escalar a equipe com apenas dois atacantes. Em sua melhor fase pelo Atlético-MG, Paulinho atuou como segundo atacante, com Hulk mais avançado. No Palmeiras, o camisa 10 pode reeditar a função em dupla com Vitor Roque, que tem mobilidade para atuar fora da área.

Nomes como o do atacante Sosa, atualmente no Nottingham Forest, foram sondados recentemente. O próprio jogador, porém, afirmou em entrevista que pretende seguir no futebol inglês e descartou uma possível transferência.

A diretoria, em conjunto com o departamento de futebol, já mapeou nomes no mercado, mas o desempenho no Mundial de Clubes será decisivo para as ações na próxima janela.