‘Reserva de luxo’, Flaco López atinge marca pelo Palmeiras e mira artilharia

O termo "jogador reserva" é quase proibido no Palmeiras. Isso porque comissão técnica e atletas costumam dizer que não existem titulares no elenco, mas na realidade algumas posições, indiscutivelmente, têm donos atualmente. Quando o assunto é centroavante, Vitor Roque, que chegou como a contratação mais cara do futebol brasileiro, é quem costuma começar entre os 11, mas sempre com a sombra de Flaco López.

O argentino de 24 anos chegou ao jogo de número 150 com a camisa do Palmeiras na vitória sobre o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, na noite desta quarta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de não ser considerado titular de Abel Ferreira, o jogador tem números que provam que pode ser sempre uma boa opção saindo do banco de reservas.

Flaco López é o vice-artilheiro do time paulista, com 11 gols, atrás apenas de Estêvão, que se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, e tem 12. Portanto, os bons números do argentino fazem com que muitas vezes ele seja uma boa opção na frente.

Nesta temporada, o camisa 42 disputou 34 partidas, sendo 17 como titular. No entanto, a última vez que Flaco López começou um jogo entre os 11 foi no empate por 2 a 2 com o Inter Miami, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Desde então, atuou nos três jogos do Palmeiras no Brasileirão, mas todos começando no banco de reservas.

O atacante está no Palmeiras desde 2022, marcou 43 gols e deu dez assistências. Além disso, conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).

