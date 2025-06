Como mudança de Leila foi fundamental para Abel negar Al Hilal e seguir no Palmeiras

Um dos principais técnicos do futebol sul-americano, Abel Ferreira recusou uma proposta do Al Hilal para permanecer no comando do Palmeiras na disputa do Mundial de Clubes. O clube saudita sinalizou com um salário três vezes superior ao que o treinador recebe atualmente, cerca de 500 mil euros por mês.

continua após a publicidade

+ Ranking coloca Palmeiras como melhor time brasileiro no Mundial de Clubes

A mudança de postura da presidente Leila Pereira ao fim da última temporada foi essencial para a permanência do técnico português. Após um desempenho abaixo do esperado e eliminações nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, a diretoria alviverde atendeu aos pedidos da comissão técnica e investiu cerca de meio bilhão de reais na contratação de sete reforços.

Abel Ferreira, ao lado do diretor Anderson Barros, liderou o mapeamento de reforços e definiu, com a participação da presidente Leila Pereira, as principais movimentações no mercado. Entre elas, destacam-se as contratações dos atacantes Vitor Roque e Paulinho, as duas mais caras da história do clube.

continua após a publicidade

De acordo com apuração da reportagem, o técnico ouviu a proposta do Al Hilal, mas não deu sequência às tratativas, assim como fez em investidas anteriores. Além do objetivo de comandar o Palmeiras no Mundial de Clubes, onde está desde o fim de 2020, Abel acredita que a competição pode servir como vitrine para oportunidades em mercados mais competitivos, como o europeu.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, negou investida do Al Hilal (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel da pista sobre futuro no Palmeiras, e Leila mantém plano

Uma resposta recente durante coletiva de imprensa sinaliza que o treinador já pensa em movimentações futuras para substituir Estêvão, o que demonstra comprometimento a longo prazo com o projeto alviverde.

continua após a publicidade

— Não quero nenhum jogador para disputar o Mundial. Já tenho os jogadores que eu quero. Quando o Estêvão sair, vou querer uma reposição para o lugar dele. Só isso — comentou o treinador.

Abel Ferreira possui contrato válido até dezembro de 2025, e as partes já iniciaram contatos para a permanênca do treinador até o fim de 2027, data que marca o término do segundo mandato de Leila Pereira à frente da presidência do Palmeiras.

— O que eu quero é que o Abel fique conosco até o final do meu mandato. Seria histórico. Eu não sei se algum outro presidente, com dois mandatos, tenha permanecido com o mesmo treinador. Esse é o meu objetivo: que o Abel fique no Palmeiras até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo — disse Leila.

A mandatária, no entanto, evitou estipular uma data para a definição das negociações e delegou a condução do processo a Anderson Barros, que mantém ótima relação com Abel e sua comissão técnica.

— Não, nós não temos uma data específica para fechar esse ponto, não temos. Hoje, o nosso foco é o jogo de domingo. É jogo a jogo, tá? Nosso foco principal não é esse agora, porque ainda temos tempo. Mas, com certeza, vamos resolver isso. Não vai ficar para o fim do ano, vamos resolver antecipadamente. Eu já conversei com o Abel, e quem vai tratar com o empresário dele é o meu diretor de futebol — finalizou.