Palmeiras x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste sábado (26), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão do SporTv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

Após a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras ainda não empatou e nem foi derrotado. Nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Alviverde venceu o Atlético-MG e Fluminense, o que deixou o clube na 3ª colocação, com 29 pontos conquistados. Além disso, a equipe de Abel Ferreira possui dois jogos a menos em relação aos adversário e tem apenas cinco pontos de distância do líder Cruzeiro.

Ficha do jogo PAL GRE Brasileirão 17ª rodada Data e Hora sábado, 26 de julho de 2025, às 21h (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo Árbitro Paulo Zanovelli (MG) Onde assistir

O Grêmio, por sua vez, se encontra em um momento diferente de seu adversário. Em sua última partida, o time empatou com o Alianza Lima, do Peru, e deu adeus à Copa Sul-Americana. Além disso, o time não vence há três jogos no Brasileirão e ocupa neste momento a 13ª posição do campeonato.

Palmeiras e Grêmio em campo pelo Brasileirão 2024 (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Confira todas as informações do jogo entre Palmeiras e Grêmio (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X GRÊMIO

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo Zanovelli (MG)

🚩 Auxiliares: -

🖥️ VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Bruno Fuchs) e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Edenilson (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.