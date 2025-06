O Palmeiras embarcará para a disputa do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (9) ciente de que Paulinho ainda não está em condição física ideal. O jogador segue um cronograma individual com controle de carga nos treinamentos na Academia de Futebol e, até o momento, não completou uma partida inteira com a camisa alviverde.

Contratado em dezembro por 18 milhões de euros, além da cessão de parte dos direitos econômicos de Gabriel Menino e do jovem Patrick, Paulinho levou quatro meses para se recuperar de uma cirurgia na perna e estreou apenas em abril.

O Palmeiras tem adotado cautela em sua recuperação. Até o momento, o atacante foi titular apenas uma vez, na vitória sobre o São Paulo. Ainda assim, o clube esperava contar com a segunda contratação mais cara de sua história em plenas condições físicas para o torneio continental.

De acordo com apuração da reportagem, tanto o clube quanto o estafe do jogador descartam, neste momento, a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica.

— É por isso que estamos trabalhando, para ele estar o melhor possível no Mundial. É um jogador que teve lesão grave, recuperação chata. Desde o início da temporada estamos fazendo essa gestão. Uma gestão necessária. Em termos de cronograma, depois do São Paulo, sabíamos que demoraria mais uns dias para ele se recuperar dentro dessa rotina maluca — disse o auxiliar técnico João Martins.

A tendência é que o atleta continue sendo utilizado apenas ao longo das partidas, como opção para o setor ofensivo, que atualmente tem Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres como titulares.

A situação de Paulinho, no entanto, não alterará o planejamento da diretoria, que não pretende fazer novas contratações antes do torneio. Abel Ferreira pediu publicamente apenas uma reposição para Estêvão, que se despedirá do clube após o Mundial, antes de seguir para o Chelsea.

— O Abel não fez nenhuma solicitação. O Palmeiras vai para o Mundial com esse elenco, elenco fechado. Mas vocês sabem como funciona o futebol. Temos uma janela agora em junho e, se houver alguma oportunidade, se o Abel perceber que precisa de algum reforço para alguma posição, ou se o departamento de futebol achar interessante trazer algum atleta, estamos sempre abertos a novas contratações, que venham a fortalecer ainda mais o nosso elenco. Para não criar expectativa no nosso torcedor: nosso elenco está fechado — afirmou a mandatária em evento na sede social do Palmeiras.

Atacante Paulinho durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Paulinho pelo Palmeiras

Anunciado em dezembro, Paulinho foi uma das sete contratações do Palmeiras na última janela de transferências. Desde que se recuperou de uma lesão na perna, o atacante disputou 11 partidas, sendo apenas uma como titular, marcou um gol e deu duas assistências.

Apesar do número de jogos, Paulinho somou apenas 301 minutos em campo, o equivalente a pouco mais de três partidas completas. Nas duas últimas temporadas pelo Atlético-MG, onde foi um dos principais destaques da equipe, o jogador se notabilizou pela resistência física e capacidade de acompanhar o exigente calendário nacional. Em 2023, atuou em 61 jogos; no ano anterior, foram 59 partidas, temporada em que o Galo foi vice-campeão da Libertadores com Paulinho como artilheiro.