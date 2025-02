Palmeiras se movimenta no mercado e aguarda reforço após saída de Rony

Após o fim da novela Rony, o Palmeiras encaminhou a chegada de Bruno Fuchs, quarto reforço nesta janela de transferências. O zagueiro será envolvido em uma troca pelo lateral Caio Paulista, que está fora do planejamento da comissão técnica.

O acordo entre as partes envolve o empréstimo da dupla até dezembro deste ano, com opção de compra fixada ao final de ambos os vínculos.

Assim, a diretoria alviverde volta a negociar com o Atlético-MG após acertar a compra do atacante Paulinho, reforço mais caro da história do clube, e a venda de Rony, que será anunciado como novo atacante do Galo nas próximas horas.

– Estamos próximos de concluir com o próprio Palmeiras mais um negócio, que é o empréstimo do Bruno Fuchs, que vocês viram que a gente tirou ele da relação e a vinda do Caio Paulista – revelou Paulo Bracks, executivo do Atlético-MG.

Além de um zagueiro, o Palmeiras monitora o mercado em busca de um centroavante, atendendo a um pedido do técnico Abel Ferreira ainda no início do ano. Com a saída do camisa 10, o Verdão conta com Flaco López e Thalys como principais opções, além do lesionado Paulinho, que pode atuar improvisado na posição.

Rony, ex-atacante do Palmeiras, foi negociado nesta janela de transferências para o Atlético-MG (Foto: Mateus Bonomi/AGIF

Palmeiras no mercado

Até o momento, o Palmeiras anunciou três reforços nesta janela de transferências: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o volante Emiliano Martínez. O trio já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas apenas o ex-atacante do Orlando City, dos Estados Unidos, já fez sua estreia.

Paulinho segue se recuperando de uma cirurgia na perna, enquanto Martínez, o último dos reforços, estreia como titular pela primeira vez nesta quinta-feira (13), contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão.