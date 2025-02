Palmeiras vence e segue na briga por vaga no mata-mata do Paulistão

O Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 x 0, nesta quinta-feira (13), no Limeirão, em duelo válido pela nona rodada do Paulistão. Maurício e Flaco López, ambos na primeira etapa, e Gustavo Gómez, no segundo tempo, marcaram os gols da partida.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 16 pontos conquistados, mas permanece na terceira colocação do grupo D, fora da zona de classificação para a próxima fase da competição estadual. A Inter, por sua vez, segue sem vencer, com apenas seis.

Como foi o jogo entre Inter de Limeira e Palmeiras

O Palmeiras dominou a primeira etapa. Mesmo com Estêvão no banco, o Verdão contou com o brilho de Facundo Torres e Raphael Veiga para criar as primeiras oportunidades. Maurício, na sequência, acertou a trave em uma jogada anulada por impedimento.

À vontade na casa rival, o Palmeiras abriu o placar aos 16 minutos. Após Flaco López vencer a disputa pelo alto, Maurício avançou livre pela intermediária adversária e, com um toque de cavadinha, encobriu o goleiro rival para fazer 1 a 0.

Já nos minutos finais do primeiro tempo, Raphael Veiga cobrou escanteio e encontrou Flaco López, que, sem dificuldades, desviou para ampliar o marcador.

Em vantagem, o Palmeiras retornou para o gramado do Limeirão sem pressão e ditou o ritmo do segundo tempo. Aos 20 minutos, Gustavo Gómez aproveitou cruzamento para marcar o terceiro do Verdão no duelo e seu primeiro na temporada.

Logo depois, Flaco López viu o goleiro Igo adiantado e arriscou do meio de campo, mas a bola saiu pela linha de fundo. Estêvão, que saiu do banco de reservas, também levou perigo, mas voltou a passar em branco.

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, em partida contra a Inter de Limeira, pela fase de grupos do Paulistão (Foto: Reprodução/Paulistão)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (16), contra o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia, a Inter de Limeira visita o Velo Clube, às 16h (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela décima rodada do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 3 PALMEIRAS

9ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro, às 19h30m (de Brasília)

📍 Local: Limeirão, em Limeira (SP)

🥅 Gols: Maurício (16' 1ºT/PAL), Flaco López (44' 1ºT/PAL) e Gustavo Gómez (20' 2ºT/PAL)

🟨 Cartões amarelos: Eduardo Porto, Alysson, Rhuan, Marlon e Lucas Buchecha (INL)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

INTER DE LIMEIRA (Técnico: Márcio Fernandes)

Igo Gabriel; Felipe (JP Galvão), Eduardo Porto, Carlão, Alysson Dutra (Rafael Silva) e Leocovick; Marlon, Bernador (Flávio), Rhuan e Albano; Alex Sandro.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Fabinho), Raphael Veiga (Estêvão) e Maurício (Allan); Facundo Torres e Flaco López.