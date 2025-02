Maurício detalha luta do Palmeiras por classificação: ‘Depende apenas da gente’

Maurício deixou o gramado do Limeirão confiante na classificação para o mata-mata após a vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira por 1 a 0, nesta quinta-feira (13), pela nona rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence e segue na briga por vaga no mata-mata do Paulistão

Autor do primeiro gol da partida, o meia-atacante afirmou que o sonho do tetracampeonato paulista depende apenas do elenco alviverde e voltou a destacar que o Verdão possui um jogo a menos em relação a São Bernardo e Ponte Preta, líderes do grupo D.

- A gente falou, sabíamos da situação, mas sabia que estávamos com um jogo a menos. Depende sempre da gente. Viemos com a mente muito boa e fomos bem dessa vez. Fico feliz pelo prêmio, mas o coletivo é melhor que o individual. Antes de um clássico, é muito importante para nós - afirmou o jogador.

continua após a publicidade

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 16 pontos, mas segue na terceira colocação de sua chave, dois pontos atrás da Ponte Preta, primeiro tima dentro da zona de classificação ao mata-mata.

Após vencer a Inter de Limeira fora de casa, o Alviverde encara o São Paulo (casa), Botafogo-SP (casa) e fecha a participação diante do Mirassol, no interior.

continua após a publicidade

Facundo Torres e Maurício (foto) comemoram gol do Palmeiras contra a Inter de Limeira (Foto: Reprodução/Paulistão)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras derrota Inter de Limeira

Dono do confronto, o Palmeiras não encontrou dificuldades e venceu a Inter de Limeira por 3 x 0. Maurício, em golaço de fora da área, Flaco López e Gustavo Gómez, que foi às redes pela primeira vez no ano, marcaram os gols do Verdão.

Principal destaque do Palmeiras, Estêvão entrou na metade da segunda etapa, chegou a criar chances de perigo, mas não conseguiu vencer o goleiro Igo.