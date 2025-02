Auxiliar do Palmeiras explica opção por Estêvão no banco de reservas

João Martins, auxiliar do suspenso Abel Ferreira, comandou o Palmeiras na vitória contra a Inter de Limeira e explicou que Estêvão começou a partida no banco de reservas, no Limeirão, por questões médicas.

Segundo o treinador, o jovem atacante chegou à Academia de Futebol com quadro febril. A comissão técnica, junto ao departamento médico do clube, tentou reverter a situação, mas o camisa 47 só ficou apto para atuar por 30 minutos

- Estêvão passou mal à noite, chegou um pouco febril no CT (Academia de Futebol). Nós (comissão e departamento médico) tentamos fazer com que ele se sentisse o melhor possível e só conseguimos energia para 30 minutos (em campo). Não quisemos arriscar nada - afirmou João Martins em entrevista coletiva.

Mesmo sem a joia, o Palmeiras não encontrou dificuldades, dominou a Inter de Limeira em seu estádio e venceu por 3 a 0. Maurício, com um golaço de cobertura de fora da área, Flaco López e Gustavo Gómez marcaram os gols do duelo.

Com 16 pontos, o time comandado por Abel Ferreira segue na terceira colocação do grupo D, dois atrás da Ponte Preta, e depende de um tropeço do rival para seguir na luta pelo tetracampeonato da competição.

Na sequência, o Alviverde encara São Paulo (em casa), Botafogo-SP (em casa) e fecha a participação diante do Mirassol, no interior.

Estêvão iniciou o duelo contra a Inter de Limeira no banco de reservas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Outras respostas

Atuação do Palmeiras sem Estêvão

- Foi um jogo bem conseguido, estivemos bem, dinâmicos, intensos, nos defendemos bem. Conseguimos nos impor. Pena que, nos primeiros 30 minutos, tivemos três ou quatro bolas que poderíamos ter saído com mais qualidade, mas o campo começou a ficar pesado, e os jogadores tiveram mais dificuldades devido ao contexto do campo. Pena não termos mais qualidade nessas saídas e não ter feito o terceiro gol mais cedo.

Luta pelo título

- Temos essa ambição, claro (de ganhar o título). Sabemos que não dependemos só de nós. Podemos ganhar os três jogos e, mesmo assim, ficarmos fora. Mas vamos dar o nosso melhor nesses três jogos, tentar fazer a nossa parte. Um jogo de cada vez, sabendo da dificuldade do jogo de domingo.

Entrada de Estêvão

- Tem aproveitado todos os dias que faltam ao máximo, também quer dar o melhor dele nesta competição porque é a única que ele pode, exceto o mundial de clubes, a única que pode ganhar. Porque quando se for embora as outras estarão no meio, então quer ao máximo ajudar a equipe para tentar levantar mais um troféu pelo Palmeiras.

Saída de Rony

- Primeiro, queremos agradecer por todo o profissionalismo do Rony, por tudo que ele deu durante esses anos no clube, tudo o que nos ajudou a ganhar, todo o rendimento esportivo e o comprometimento que teve até o último dia.