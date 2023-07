Com o resultado, o Palmeiras estacionou na quarta colocação do Brasileirão, com 24 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Bragantino. A equipe de Abel Ferreira não vence há quatro jogos na competição e agora vira a chave para o próximo compromisso: o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do rival São Paulo. A bola rola nesta quinta (13), às 20h, no Allianz Parque. Na ida, o Tricolor derrotou o Verdão por 1 a 0.