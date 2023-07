O Flamengo foi até o Allianz Parque neste sábado (8), para enfrentar o Palmeiras, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1, com domínio do Alviverde na etapa inicial e reação do Rubro-Negro no segundo tempo. Ao final, em coletiva, o técnico Jorge Sampaoli reconheceu erro de estratégia na escalação e explicou as mudanças na equipe.