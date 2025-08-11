A vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1, neste domingo (11), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, registrou o menor público do clube no Allianz Parque nesta edição da competição, com 27.358 torcedores presentes. Ela foi marcada por protestos antes do início da partida e uma grande confusão durante a madrugada.

Esse público ficou abaixo do registrado na derrota para o Bahia por 1 a 0, quando 29.033 pessoas acompanharam o jogo, o segundo pior público do Palmeiras na competição. O terceiro menor jogando em sua casa foi o clássico diante do São Paulo, com 29.709 torcedores.

O melhor público do Palmeiras até o momento aconteceu na 10ª rodada, contra o Flamengo, com 41.075 torcedores presentes no estádio. Essa partida marcou o maior comparecimento da torcida alviverde na competição até agora.

Vale destacar que o menor público do Verdão não aconteceu no Allianz Parque, mas sim na Arena Barueri, na 3ª rodada, contra o Corinthians, quando pouco mais de 19 mil torcedores assistiram ao jogo. A baixa presença naquele confronto está relacionada à menor capacidade do estádio onde a partida foi realizada.

Veja o ranking de público:

Palmeiras x Flamengo - 10ª Rodada - 41.075 - (Allianz Parque)

Palmeiras x Mirassol - 14ª Rodada - 38.896 - (Allianz Parque)

Palmeiras x Grêmio - 17ª Rodada - 35.878 - (Allianz Parque)

Palmeiras x Atlético-MG - 15ª Rodada - 34.970 - (Allianz Parque)

Palmeiras x Botafogo – 1ª Rodada - 30.347 - (Allianz Parque)

Palmeiras x São Paulo - 8ª Rodada - 29.709 - (Allianz Parque)

Palmeiras x Bahia - 6ª Rodada - 29.033 - (Allianz Parque)

Palmeiras x Ceará - 19ª Rodada - 27.358 - (Allianz Parque)

Palmeiras x Corinthians - 3ª Rodada - 19.297 - (Arena Barueri)

Palmeiras convive com protestos e ataques de torcedores

A Academia de Futebol, centro de treinamento do alviverde localizado na Zona Oeste de São Paulo, sofreu um ataque de vândalos na madrugada deste domingo (10). Bombas e rojões foram arremessados dentro das instalações do clube, poucas horas antes da partida contra o Ceará.

Desde a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, o clube paulista enfrenta protestos da torcida, especialmente da principal organizada. A derrota para o maior rival pela segunda vez na temporada gerou um clima de insatisfação inédita na história centenária do clube.

Durante os minutos finais do clássico, parte da torcida protestou contra a comissão técnica, incluindo o técnico Abel Ferreira, o departamento de futebol e a presidente Leila Pereira. Além das vaias no estádio, faixas foram colocadas na Rua Palestra Itália, reforçando o descontentamento com o momento vivido pelo time.

A fala da presidente Leila Pereira, durante a apresentação do reforço Khellven, também foi alvo de críticas. Ela pediu paciência à torcida para a reformulação do elenco, que contou com investimentos superiores a meio bilhão de reais, mas a mensagem não foi bem recebida pelos torcedores.