O Palmeiras voltou a vencer diante de seu torcedor após uma semana turbulenta. Com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, a segunda para o maior rival no ano, o clube viu seus principais pilares vaiados em casa, protestos espalhados pelo entorno do Allianz Parque e um ataque de vândalos ao Centro de Treinamento.

O momento de crise acompanha o baixo rendimento do time em campo. Desde o retorno do Mundial, o Palmeiras ainda não conseguiu apresentar uma boa atuação, apesar de continuar na cola do Flamengo na disputa pelo título brasileiro.

Entre futebol plástico e resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira precisava dar uma resposta ao torcedor, e nada melhor do que uma vitória para apaziguar os ânimos da arquibancada, que chegou a criticar o time ao fim da primeira etapa.

O resultado eleva a confiança de um elenco contestado. Existe, claro, uma dificuldade natural após a reformulação proposta pela diretoria no início do ano. Mas, neste momento da temporada, era esperado que o grupo apresentasse atuações condizentes com os valores investidos, como disse o próprio diretor de Futebol Anderson Barros, um dos responsáveis pela formação do plantel, ao término da derrota para o Corinthians.

Com um momento de paz em meio à turbulência dos últimos dias, o Palmeiras terá quatro dias para se preparar para um novo desafio. Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, o time viaja na quinta-feira ao Peru, onde enfrenta o Universitário pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Flaco López comemora gol do Palmeiras sobre o Ceará, no Allianz Parque, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro (Ettore Chiereguini / AGIF)

Palmeiras e a luta por títulos em 2025

Mesmo nos momentos de baixa, o Palmeiras de Abel Ferreira se manteve na briga pelo Brasileirão, o campeonato de maior exigência por constância no ano. Agora, o time terá que dar uma resposta em torneio eliminatório, após duas duras eliminações em 2025.

O ótimo desempenho fora de casa aparece como um dos trunfos da equipe que, entre altos e baixos, inicia a reta final da temporada em busca de uma taça, para evitar terminar pela primeira vez um ano sem conquistas desde a chegada da atual comissão técnica.