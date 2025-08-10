CT do Palmeiras é alvo de ataques com bombas e rojões na madrugada; veja vídeo

A Academia de Futebol, centro de treinamentos do Palmeiras localizado na Zona Oeste de São Paulo, foi alvo de ataque de vândalos na madrugada deste domingo (10). Bombas e rojões foram arremessados dentro das instalações do clube, antes da partida contra o Ceará, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras encaminha contratação de Carlos Miguel, goleiro ex-Corinthians

O Palmeiras é alvo de protestos desde a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, a segunda para o maior rival na temporada, algo inédito na história centenária do clube.

Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo… pic.twitter.com/9lXIA89Frv — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 10, 2025

Nos minutos finais do clássico, inclusive, parte da torcida, especialmente a principal organizada, protestou contra a comissão técnica, incluindo o técnico Abel Ferreira, o departamento de futebol e a presidente Leila Pereira.

continua após a publicidade

Além das vaias dentro do estádio, faixas na Rua Palestra Itália foram estendidas em protesto pela nova eliminação. Os principais alvos, por sua vez, foram o elenco e o técnico Abel Ferreira.

A fala da presidente Leila Pereira, durante a apresentação de Khellven, também foi alvo de críticas. Na ocasião, a mandatária afirmou que este é momento para ter paciência com a reformulação realizada pela diretoria, que gastou mais de meio bilhão de reais em reforços.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Veja nota oficial do Palmeiras

Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu.

Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias.

O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência – todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores.

Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente.

Neste sentido, o clube lamenta a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Derby, vêm dando publicidade – muitas vezes sem qualquer senso crítico – a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo.