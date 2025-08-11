Após eliminar o Palmeiras, Corinthians busca reação no Brasileirão contra o Juventude

O Corinthians visita o Juventude nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, buscando aproveitar o embalo da classificação às quartas de final da Copa do Brasil para reagir no Campeonato Brasileiro.

Após eliminar o Palmeiras com duas vitórias e um placar agregado de 3 a 0, o time comandado por Dorival Júnior tenta transformar a confiança adquirida com a vitória no clássico da semana passada em pontos na tabela, embora enfrente um retrospecto pouco favorável, tanto nas últimas rodadas do torneio quanto no histórico diante do adversário gaúcho em seu estádio.

No Brasileirão, o Alvinegro vem de quatro partidas sem vitória e ocupa a 13ª colocação, com 22 pontos. A última vez que o time de Dorival venceu foi há quase um mês, quando derrotou o Ceará, no Castelão.

Além disso, o desempenho jogando fora de casa em 2025 está aquém do esperado. Até aqui no ano a equipe disputou 23 jogos, somando 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, com 20 gols marcados e 26 sofridos, o que representa um aproveitamento de 44,9%.

No Alfredo Jaconi, o desempenho é ainda mais modesto: em 13 confrontos, foram apenas três triunfos, três empates e sete derrotas, com 12 gols marcados e 22 sofridos, o que equivale a 30,7% de aproveitamento.

Para o duelo, Dorival Júnior terá desfalques importantes. Memphis Depay, com lesão muscular na coxa direita, e Carrillo, que foi operado para corrigir um problema ligamentar no tornozelo esquerdo, se machucaram no clássico e se juntam a Maycon, em transição, e Hugo, que passou por cirurgia de hérnia inguinal, no departamento médico. A boa notícia é o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza.

A provável formação do Corinthians para encarar o Juventude tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.