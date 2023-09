O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors-ARG nesta quinta-feira (28), às 21h30, em La Bombonera, na Argentina, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. A Conmebol definiu, nesta sexta (22), a arbitragem do duelo. O colombiano Wilmar Roldán, do quadro Fifa, foi o escalado para apitar o confronto, assim como no último encontro entre as equipes, em 2018, pela mesma fase do torneio.