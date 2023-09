Com o resultado, o Palmeiras disparou na liderança do grupo 23, chegando aos nove pontos. Desde o início do torneio, o time já disputou 19 partidas, com 17 vitórias, um empate e uma derrota, somando 63 gols marcados e 13 sofridos. O artilheiro do Alviverde no estadual é o atacante Kauan Santos, com nove bolas redes. O Corinthians, por sua vez, ocupa a lanterna da classificação, sem ainda ter pontuado nessa fase.