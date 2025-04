Palmeiras terá quase um time inteiro de desfalques na Libertadores; veja lista

Abel Ferreira terá problemas para montar a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Bolívar, na próxima quinta-feira (24), na altitude de La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

+ Palmeiras intensifica movimentações internas para blindar joias da base

Raphael Veiga, Marcos Rocha, Mayke, Murilo e Bruno Rodrigues ainda se recuperam de lesão e seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube. O camisa 23, que trata uma luxação no ombro, participou parcialmente dos treinos com o elenco e deve ficar à disposição nas próximas semanas.

Já Richard Ríos, Vitor Roque e Micael apresentaram problemas físicos após a vitória sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, e não viajaram com a delegação para a Bolívia. Com isso, o Palmeiras soma oito desfalques para o confronto válido pela terceira rodada da Conmebol Libertadores.

continua após a publicidade

Líder do grupo com 100% de aproveitamento, o Alviverde pode encaminhar a classificação às oitavas de final em caso de vitória fora de casa. Com nove pontos, a equipe praticamente assegura, no mínimo, a segunda colocação da chave.

Richard Ríos não viajou com o elenco do Palmeiras e será desfalque na partida contra o Bolívar, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras na altitude

Desde 2020, ano em que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras, a equipe disputou cinco partidas na altitude, todas pela Conmebol Libertadores. No período, o Verdão acumula quatro vitórias e apenas uma derrota — justamente para o Bolívar, por 3 a 1, em 2023.

continua após a publicidade

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 2020 Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - 2021 Independiente Petrolero 0 x 5 Palmeiras - 2022 Bolívar 3 x 1 Palmeiras - 2023 Independiente del Valle 2 x 3 Palmeiras - 2024

+ Abel tem dúvidas na escalação do Palmeiras após perder trio de titulares