Palmeiras segue com problemas no DM e terá desfalques no clássico; veja provável escalação

O Palmeiras terá, ao menos, dois desfalques para o duelo contra o Corinthians, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e estão fora, enquanto Felipe Anderson e Murilo participaram de parte das atividades, mas retornaram para a parte interna do CT posteriormente. A tendência é que a dupla não esteja à disposição da comissão técnica.

Abel Ferreira deve manter o time que venceu o Grêmio no Allianz Parque, apensa com a entrada de Aníbal Moreno na vaga de Emiliano Martínez no meio de campo.

Ainda em processo de condicionamento físico após férias, Ramón Sosa ainda não possui condição de atuar por 90 minutos e iniciará o clássico entre os reservas. Assim, o ataque será formado por Facundo Torres, Luighi e Vitor Roque.

Esta será a primeira vez que Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Copa do Brasil. No último duelo eliminatório, a equipe liderada por Abel Ferreira perdeu a decisão do Paulistão para o rival. Já no Brasileirão, em Barueri, vitória alviverde por 2 a 0 com gols de Piquerez e Emiliano Martínez.

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, uma possível escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Luighi, Facundo Torres e Vitor Roque.

As equipes duelam nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão da vaga, por sua vez, acontece uma semana depois, no Allianz Parque.