Palmeiras intensifica movimentações internas para blindar joias da base

Responsável por lançar alguns dos principais talentos do futebol brasileiro nos últimos anos, o Palmeiras intensificou as ações nos bastidores nos últimos meses para proteger as promessas da base formadas na Academia de Futebol.

O lateral-direito Gilberto, titular na campanha da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, renovou contrato nos últimos dias e deve ser integrado gradualmente ao elenco principal. A expectativa é de que o jogador participe de algumas atividades sob o comando de Abel Ferreira ainda em 2025 e seja incorporado de forma definitiva no início da próxima temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Nosso Palestra"

Atualmente, o elenco conta com Mayke, Marcos Rocha e Giay como opções para a lateral direita, mas apenas o argentino deve ser mantido no planejamento a longo prazo, por conta da idade.

Já Riquelme Fillipi, artilheiro do Verdão na Copinha e na Libertadores Sub-20, recebeu sondagens de clubes do futebol europeu. A diretoria do Palmeiras, no entanto, conta com a multa rescisória do jogador para afastar o interesse do exterior.

Em 2024, o atacante estendeu seu vínculo com o clube, que fixou a multa em 100 milhões de euros para equipes de fora do Brasil.

Riquelme Fillipi, cria das categorias de base do Palmeiras, em ação pela Copinha (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Base presente no profissional do Palmeiras

Ainda em dezembro do ano passado, Abel Ferreira revelou em entrevista coletiva os jogadores que seriam promovidos das categorias de base. Luighi, Thalys, Allan, Benedetti e Figueiredo ganharam uma chance na pré-temporada.

Os quatro primeiros participaram da rotação do elenco nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Já Figueiredo sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho e deve perder toda a temporada.