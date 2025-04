Abel tem dúvidas na escalação do Palmeiras após perder trio de titulares

O Palmeiras viajou a La Paz sem três titulares para o duelo contra o Bolívar, nesta quinta-feira (24), pela terceira rodada da Conmebol Libertadores. Micael, Vitor Roque e Richard Ríos apresentaram problemas médicos ainda no Brasil e não acompanharam a delegação.

Ríos e Vitor Roque apresentaram problemas menos graves e foram preservados para evitar agravamento dos incômodos. Já o zagueiro, titular na vitória sobre o Fortaleza fora de casa, sofreu uma entorse no tornozelo e será reavaliado nos próximos dias.

Com isso, o técnico Abel Ferreira terá à disposição apenas três zagueiros do elenco principal para o confronto: Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Naves, além de Benedetti, que alterna entre a base e o time profissional.

Sem o colombiano, a comissão técnica deve optar por uma dupla de volantes para dar sustentação ao meio de campo, com isso, Martínez terá a companhia de Aníbal Moreno. Felipe Anderson, por sua vez, fecha o setor.

Lucas Evangelista se recuperou de lesão muscular, treinou com o restante do elenco na Academia de Futebol e está à disposição no banco de reservas.

O atacante Paulinho treinou em tempo integral com o grupo e deve ser novidade na escalação do Palmeiras para a partida contra Bolívar (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras na Libertadores

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Bolívar tem: Weverto; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Felipe Anderson; Facundo Torres (Flaco López), Estêvão e Paulinho.

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), no estádio Hernando Siles, às 19h (de Brasília). Com seis pontos, o time comandado por Abel Ferreira lidera o Grupo G, enquanto os bolivianos aparecem na segunda colocação, com três pontos.