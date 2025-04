Palmeiras quer driblar a ‘crise ofensiva’ para vencer a primeira no Brasileirão

Após três jogos de seca de gols, o Palmeiras voltou a marcar e consequentemente vencer uma partida. O duelo em questão foi na estreia da Libertadores, quando o time comandado por Abel Ferreira bateu o Sporting Cristal por 3 a 2, no Peru, na semana passada. Agora, as forças do time se voltam ao Brasileirão, competição em que o Verdão busca sua primeira vitória neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Apesar de vir de uma vitória com três gols marcados fora de casa, apenas um deles foi feito por um jogador do setor ofensivo: o de Estêvão. Os outros dois foram marcados por Piquerez, de pênalti, e pelo volante Richard Ríos. Mas esse jejum dos atacantes já dura mais tempo.

Antes de Estêvão ter balançado as redes na partida em Lima, o último tento havia sido marcado pelo meio-campista Raphael Veiga, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, pela semifinal do Paulistão, e, ainda assim, de pênalti.

Principal reforço do Palmeiras, o centroavante Vitor Roque ainda não conseguiu ir às redes nas cinco partidas em que entrou em campo, mas terá uma nova chance neste domingo, já que permanecerá na equipe titular e cada vez mais entrosado com o restante do elenco.

Baixa na última partida, o meia Raphael Veiga, recuperado de um trauma na lombar, pode retornar ao time. Caso não volte, Felipe Anderson deve ser mantido na posição do atleta, no meio-campo, onde tem conseguido entregar um pouco mais.

Um provável time para encarar o Sport tem: Weverton, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Envangelista e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Retorno de lesionados será crucial para ataque voltar a engrenar

O meia Maurício, que sofreu lesão no ombro, e o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita em dezembro, já treinam normalmente com o elenco e em pouco tempo ficarão à disposição da comissão técnica alviverde. O primeiro foi fundamental da campanha do Verdão no Paulistão, enquanto o segundo vive a expectativa por fazer sua estreia pelo clube.