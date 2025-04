Palmeiras trabalha nos bastidores para ‘espantar’ Seleção e manter Abel Ferreira

Peça-chave no atual projeto esportivo do Palmeiras, Abel Ferreira tem contrato válido com o clube até dezembro deste ano e é um dos nomes cotados para assumir o comando técnico da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

+ Conmebol inicia investigação após caso de racismo sofrido por torcedores do Palmeiras

Ciente do risco iminente, a diretoria do Palmeiras trabalha nos bastidores para renovar o vínculo com o português e, assim, afastá-lo do radar da Amarelinha. A ideia é manter Abel até o fim de 2027, data que marca o término do segundo mandato de Leila Pereira, reeleita em novembro, à frente do clube.

Nos últimos dias, Anderson Barros, diretor de futebol, revelou em entrevista que as partes seguem alinhadas no planejamento, mas afirmou que ainda não iniciou conversas com o estafe de Abel sobre a renovação.

continua após a publicidade

– O Abel sabe o que nós (diretoria) pensamos, o que a senhora presidente (Leila Pereira) pensa da continuidade dele e vamos conversar no momento oportuno, que a gente entende ser o melhor para as partes – finalizou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida no Allianz Parque (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel não foi contatado pela CBF

Em entrevista após a vitória fora de casa pela estreia na Copa Libertadores, Abel Ferreira explicou que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, nunca entrou em contato para tratar sobre a possbilidade do português assumir o comando da Seleção.

continua após a publicidade

No entanto, deixou a possibilidade em aberto, apesar de indicar que irá manter a palavra que deu a Leila Pereira e terminar sua quinta temporada completa à frente do comando do Alviverde.

– A presidente do Palmeiras não teme absolutamente nada. Eu não falo sobre hipóteses, o Ednaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto, então não posso ficar elucubrando. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar com vocês – disse.