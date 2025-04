O zagueiro Micael foi um dos últimos reforços apresentados no Palmeiras nesta janela de transferências. Canhoto, que era um desejo do técnico Abel Ferreira, não demorou para que o beque ganhasse espaço, confiança e, devido ao cenário atual na defesa alviverde, engatasse uma sequência de seis partidas como titular da equipe.

Micael fez sua estreia pelo Verdão há poucon mais de um mês, no dia 1° de março, quando foi titular ao lado de Murilo, pelas quartas de final do Paulistão diante do São Bernardo, que terminou com a vitória palmeirense, por 3 a 0. Na sequência, permaneceu na equipe nos cinco jogos seguintes, também pelo Brasileirão e Libertadores.

Neste curto período em que está no Palmeiras, Micael também se fez presente em campo devido a uma lesão no joelho de Gustavo Gómez, que o deixou fora de embate nas finais do Paulistão contra o Corinthians e também contra o Botafogo, na estreia do Brasileirão. O paraguaio já retornou na Libertadores e, ainda assim, o novato seguiu como titular no time.

Palmeiras busca primeira vitória no Brasileirão

Após empatar sem gols com o Botafogo na primeira rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, o Verdão busca sua primeira vitória neste domingo (6), contra o Sport, às 18h30 (de Brasília) na Ilha do Retiro.