Palmeiras inicia preparação para jogo do Brasileirão com duas novidades

Com vitória na estreia da Libertadores e três pontos na bagagem, o Palmeiras retornou ao Brasil e iniciou a preparação para o duelo contra o Sport, no próximo domingo (6), pela segunda rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

+ Conmebol inicia investigação após caso de racismo sofrido por torcedores do Palmeiras

Liberados pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), Aníbal Moreno e Raphael Veiga trabalharam normalmente com os atletas que atuaram por menos de 45 minutos em Lima e devem estar à disposição de Abel Ferreira.

Mayke, por sua vez, passou por exames depois de ter deixado o duelo em Lima com dores e iniciou tratamento com o departamento médico do clube. Além do camisa 12, a comissão técnica não conta com Marcos Rocha, que trata problema muscular. Assim, Giay aparece como único substituto imediato para a posição.

continua após a publicidade

Quem foi a campo participou de trabalhos técnicos de posse de bola, marcação e passes em campo reduzido, além de um jogo de seis contra seis com a participação de crias da Academia do grupo de apoio.

Aníbal Moreno treinou com o restante do elenco e deve estar à disposição para a partida contra o Sport, pelo Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras vence na estreia da Libertadores

Escolhido para formar dupla de volantes ao lado de Lucas Evangelista, Emiliano Martínez atuou durante os 90 minutos da vitória do Palmeiras contra o Sporting Cristal. O Uruguaio, no entanto, já esta focado no próximo comproimisso, quando o Verdão viaja até Recife para enfrentar o Sport.

continua após a publicidade

- Foi muito importante começar a Copa Libertadores com uma vitória de visitante. Estamos muito felizes por isso. Mas já é hora de mudar a página e seguir trabalhando para os objetivos que estão pela frente. Comemoramos a vitória e já mudamos de página. Estamos fazendo a recuperação e a preparação para chegar da melhor maneira ao próximo jogo contra o Sport - afirmou o volante Emiliano Martínez.