Palmeiras: quanto tempo Vitor Roque demorou para marcar o primeiro gol por outros clubes?

O atacante Vitor Roque ainda não conseguiu balançar as redes com a camisa do Palmeiras. A demora pelo primeiro gol aumentou a ansiedade do atleta e também do torcedor. No entanto, essa não é a maior ‘seca’ do jogador antes de marcar pela primeira vez em um clube.

Pelo Cruzeiro, Vitor Roque levou oito jogos para marcar seu primeiro gol. Já no Athletico-PR, foram sete partidas. Pelo Barcelona, o camisa 9 precisou de seis duelos.

Por fim, foi no Real Betis que o jogador precisou do menor número de confrontos para balançar as redes pela primeira vez: dois.

Confira os dados:

Cruzeiro:

Estreia: 12/10/2021 - 0x0 Botafogo

Primeiro gol: 20/02/2022 - 2x2 Villa Nova

8 jogos para marcar o primeiro gol

Athletico-PR

Estreia: 17/04/2022 - 0x1 Atlético-MG

Primeiro gol: 29/05/2022 - 1x0 Cuiabá

7 jogos para marcar o primeiro gol

Barcelona

Estreia: 04/01/2024 - 1x0 Las Palmas

Primeiro gol: 31/01/2024 - 1x0 Osasuna

6 jogos para marcar o primeiro gol

Real Betis

Estreia: 01/09/2024 - 0x2 Real Madrid

Primeiro gol: 13/09/2024 - 2x0 Legánes

2 jogos para marcar o primeiro gol

Vitor Roque marcou dois gols pelo Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

Vitor Roque tem moral com Abel Ferreira

Em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Botafogo, Abel Ferreira defendeu o jogador e comparou suas dificuldades iniciais às que Mbappé enfrentou no começo da passagem pelo Real Madrid.

Principal contratação do Palmeiras na última janela de transferências, Roque fez sua quarta partida como titular, mas ainda não marcou. O francês, por sua vez, balançou as redes três vezes nos primeiros cinco jogos como profissional, um número diferente do apresentado pelo atacante alviverde.

- O (Vitor) Roque está aqui há um mês. Vocês lembram do começo do Mbappé no Real (Madrid)? Ele fez zero gols em sete jogos. Temos que continuar fazendo. Vocês gostam de criar enredos. Temos que aceitar que não estamos tão criativos, que temos jogadores que estão em baixa. A equipe não estava bem mentalmente - disse o treinador.

Vitor Roque terá uma nova chance já nesta quinta-feira (03), às 19h, contra o Sporting Cristal-PER, no Estádio Nacional de Lima. Será a estreia do time de Abel Ferreira na competição.