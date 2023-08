O Palmeiras encerrou o primeiro turno do Brasileirão-2023 com 34 pontos, 13 atrás do líder Botafogo. Embora esteja na segunda posição da tabela, não há exatamente uma perseguição ao primeiro colocado, pois a distância é muito grande. No entanto, como nada é impossível, principalmente para os times de Abel Ferreira, não custa nada sonhar com a remontada. Acontece que o desafio do Verdão é enorme e, antes de torcer para o Fogão tropeçar, será necessário fazer uma campanha praticamente perfeita no segundo turno.