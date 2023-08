Os dois são os únicos laterais pela esquerda no elenco principal. A alternativa a eles, caso o uruguaio de fato não tenha condições de jogar, seria Ian, do sub-20, que já participou de uma partida neste ano. Foi diante do Bolívar-BOL, pela Libertadores, na altitude de La Paz, quando Abel viajou com uma equipe praticamente toda reserva em meio aos duelos da final do Paulistão. O jovem entrou por alguns minutos no segundo tempo.