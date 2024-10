Camisa dourada vira amuleto do Palmeiras na reta final do Brasileirão

Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/10/2024 - 10:09 • São Paulo (SP)

Os torcedores mais supersticiosos podem se apegar a um novo amuleto nesta reta final do Brasileirão: a camisa dourada, o uniforme 3 do Palmeiras, que vem sendo usado justamente em jogos que rendem goleadas na competição.

Lançado em agosto, o uniforme dourado dividiu a opinião dos palmeirenses principalmente por utilizar cores que fogem das tradicionais do clube paulista. No entanto, contra os fatos, não há argumentos. O time de Abel Ferreira entrou em campo com a camisa em quatro jogos e tem 100% de aproveitamento.

Vale lembrar que não são vitórias simples, mas goleadas. Em três dos quatro jogos em que o uniforme foi utilizado, o Verdão marcou cinco gols, totalizando 16 até o momento. Fora isso, sofreu apenas três gols, o que rende um aproveitamento expressivo nestes duelos.

Goleadas

A primeira goleada com o uniforme aconteceu em 24 de agosto, quando o Palmeiras fez 5 a 0 no Cuiabá, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 24ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Estêvão marcou duas vezes, enquanto Felipe Anderson, Maurício e Murilo balançaram as redes uma vez.

Depois, pela 26ª rodada, no dia 15 de setembro, um novo 5 a 0 em casa. A vítima dessa vez foi o Criciúma, que sofreu gols de Estêvão, Raphael Veiga, Felipe Anderson, Flaco López e até mesmo de Tobias Figueiredo, que marcou contra.

A mais recente goleada veio no último domingo (20), no Alfredo Jaconi, nos 5 a 3 sobre o Juventude. O Verdão, inclusive, contou co, hat-trick de Raphael Veiga, o único jogador desta edição do Brasileirão a marcar três gols em uma única partida. Os outros gols foram de Estêvão e Richard Ríos.

O único time que passou ileso de uma goleada até aqui foi o Vasco, no dia 22 de setembro. Na ocasião, o Verdão venceu o rival carioca por 1 a 0, no Mané Garrincha, com gol de Flaco López.

O Verdão é o vice-líder do Nacional com 50 pontos, apenas um a menos que o Botafogo. Nesta rodada, se o Glorioso tropeçar e o Alviverde vencer o Fortaleza, no Allianz Parque, o time assume a ponta em busca do tricampeonato brasileiro.