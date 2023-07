Com base nisso, o promotor de Justiça Rogério Zagallo solicitou a revogação da prisão preventiva do homem, assim como a realização de diligências que identifiquem o verdadeiro autor do delito, como a busca por mais imagens de câmeras de segurança e a oitiva dos guardas-civis que estavam ao lado dos torcedores do Flamengo no momento do crime. Não está excluída pelo órgão a possibilidade de Leonardo ser o responsável por atirar a garrafa.