No jogo de ida pelas quartas de final, disputado no Morumbi, Calleri jogou no 'sacrifício' após uma pancada nas costas sofrida contra o Tigre. Após a partida, o próprio jogador disse que estava preocupado porque 'estava sentindo uma dor estranha'. Até minutos antes do clássico no Morumbi, o camisa 9 era dúvida. Mas se arriscou e jogou o primeiro tempo - deixando o gramado com dores.