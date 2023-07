Desfalque no primeiro duelo no Morumbi, Rony estará de volta ao Palmeiras para o duelo decisivo no Allianz Parque. O camisa 10 do Verdão tem dois gols em cima do São Paulo com a camisa alviverde e quando ele joga, o ataque do Palmeiras fica muito mais agressivo. Rony é o vice-artilheiro do Palmeiras no ano com 10 gols!