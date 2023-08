Gustavo Gómez construiu um tamanho de importância dentro do elenco do Palmeiras que é pra poucos. Líder de um dos grupos mais vencedores da história centenária do alviverde imponente, Gómez também tem um carinho absurdo do torcedor alviverde, e muitos já o colocam como o maior zagueiro da história do clube. Ter se tornado uma lenda do clube é um motivo que faz o paraguaio pensar três vezes antes de deixar o Brasil.