- O ingresso é gratuito, retirado na troca de 1kg de alimento não perecível (não obrigatório);

- Retirada do ingresso somente com documento com foto;

- Limite de 1 ingresso por CPF;

- O ingresso não pode ser transferido para outra pessoa;

- Uma única pessoa pode retirar no máximo três ingressos (o seu e de outros dois familiares), desde que esteja com todos os documentos e informações necessárias para o cadastro (nome completo, RG, CPF, e-mail e telefone);

- Podem retirar os ingressos pessoas a partir de 14 anos;

- Crianças acima de 8 meses precisam de ingressos;

- São mais de 20 pontos de troca espalhados pelos quatro cantos de São Paulo (Zona Norte, Sul, Leste e Oeste) e litoral (Mongaguá);

- Os ingressos serão disponibilizados apenas de forma física nos pontos de troca;

- Por enquanto não teremos disponibilização de ingressos no dia da final.