Palmeiras planeja retorno de lesionados para sequência no Brasileirão

Embora a Data Fifa atrapalhe o planejamento da comissão técnica do Palmeiras para o duelo contra o Bahia, pelo Brasileirão, o período sem compromissos será fundamental para a recuperação de dois atletas do elenco.

Liberado pelo departamento médico após cirurgia no joelho esquerdo, Piquerez está em fase final de recuperação e realiza transição física na Academia de Futebol. Caso semelhante ao do atacante Lázaro, afastado há cerca de um mês devido a dores no joelho.

A dupla já participa de atividades com o restante do elenco, e a tendência é que ambos sejam relacionados para o duelo contra o Bahia, no próximo dia 20 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Devido ao longo período de ausência, a expectativa é que Piquerez retorne de forma gradual ao time, enquanto Lázaro deve lutar por uma vaga entre os titulares.

Palmeiras terá desfalques na corrida contra o Botafogo

Nesta Data Fifa, o Palmeiras teve quatro jogadores convocados: Estêvão, Weverton, Richard Ríos e Gustavo Gómez. Apenas o goleiro estará à disposição da comissão técnica para o próximo compromisso do Verdão.

Capitão do Verdão, Gómez atuará na Bolívia na véspera da partida contra o Bahia e será desfalque. Estêvão e Ríos, além de representarem suas seleções, receberam o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e cumprem suspensão automática.

Estêvão será desfalque no Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A logística da Seleção, por sua vez, beneficiará Weverton. Assim como o Palmeiras, o Brasil jogará em Salvador. Dessa forma, o goleiro não terá dificuldades para se apresentar ao clube paulista. O fato de ser reserva na equipe de Dorival Júnior também será fundamental, pois ele não enfrentará problemas de desgaste físico.

Após tropeços contra Fortaleza e Corinthians, o Palmeiras venceu o Grêmio no Allianz Parque, encerrando a sequência sem vitórias no Brasileirão. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira diminuiu para quatro pontos a vantagem do Botafogo, que empatou com o Cuiabá no último sábado (9). Adversários diretos na luta pelo título, os times se enfrentarão no Allianz Parque no dia 26 de novembro, pela 36ª rodada do Brasileirão.