Dudu recebe homenagem de Ademir da Guia após quebrar marca histórica pelo Palmeiras

Jogador mais longevo do atual elenco do Palmeiras, Dudu recebeu nesta segunda-feira (11) uma homenagem do ídolo Ademir da Guia pela marca de 450 partidas com a camisa alviverde, alcançada ainda em junho.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o camisa 7 celebra o feito ao lado do ex-atacante, que lidera a lista de atletas com mais participações pelo clube, com 902 jogos.

- Eu acho que, pra mim, pro meu olho brilhar, é eu estar dentro de campo. Eu gosto de estar dentro de campo, gosto de estar defendendo o Palmeiras, gosto de estar jogando no Allianz. A gente sabe que, tempo atrás, eu tive uma lesão grave no joelho e isso me deixou muito mal, muito triste por não estar dentro de campo ajudando meus companheiros, não estar levando a felicidade para os palmeirenses, algo que eu sempre desejo - revelou Dudu.

Neste momento, Dudu é o 15º jogador que mais vestiu a camisa do clube paulista na história. Para entrar no top-10, ele ainda precisa de mais 23 jogos para ultrapassar Edu Bala. A marca, no entanto, só poderá ser alcançada em 2025, uma vez que o Verdão possui apenas cinco jogos restantes na atual temporada.

- Quando eu cheguei, eu não pensava que teria uma história tão bonita quanto essa dentro do Palmeiras. Ter completado 450 jogos é muito gratificante para o jogador, para a gente estar na história do clube. A gente não só completou 450 jogos, como ganhou muitos títulos com a camisa do Palmeiras - completou o camisa 7.

Dudu durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Contratado em janeiro de 2015, após intensa disputa nos bastidores com Corinthians e São Paulo, Dudu acumula 13 títulos pelo Palmeiras em dez temporadas: Libertadores (2020 e 2021), Campeonato Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023), Copa do Brasil (2015), Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2023) e Supercopa do Brasil (2023).