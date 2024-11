Data Fifa vira ‘dor de cabeça’ para o Palmeiras na reta final do Brasileirão

Se para a maioria dos clubes do futebol brasileiro a pausa para a Data Fifa é uma oportunidade para recuperar jogadores lesionados e ajustar detalhes nos treinamentos, para o Palmeiras ela pode ser um fator decisivo na luta pelo Campeonato Brasileiro.

Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira teve quatro jogadores convocados: Estêvão e Weverton para a Seleção Brasileira, Richard Ríos para a Colômbia e Gustavo Gómez para o Paraguai. Do quarteto, no entanto, apenas Weverton deve estar à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Bahia.

Estêvão e Richard Ríos receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 e cumprem suspensão automática. Já Gómez, enfrenta a Bolívia, em La Paz, na véspera do jogo contra o Bahia, e deve ficar fora do confronto em Salvador.

Apenas Weverton, reserva na Seleção de Dorival Júnior, será aproveitado. Assim como a Amarelinha, o Palmeiras também jogará na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com isso, o jogador não terá problemas de deslocamento para se apresentar ao clube, evitando a troca de nomes na posição.

Weverton, jogador do Palmeiras, durante aquecimento antes da partida contra o Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Palmeiras luta pelo tricampeonato do Brasileirão

Após empatar com o Fortaleza e perder o clássico para o Corinthians, o Palmeiras derrotou o Grêmio no Allianz Parque e encerrou a sequência sem vitórias no Brasileirão. Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira diminuiu para três pontos a vantagem para o líder Botafogo, que empatou com o Cuiabá no Nilton Santos.

Palmeiras e Botafogo, adversários diretos na disputa pelo título, se enfrentarão ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela 36ª rodada. O confronto está agendado para o dia 26 de novembro e será realizado no Allianz Parque