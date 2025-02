Palmeiras oficializa a contratação do zagueiro Micael

O Palmeiras oficializou, nesta sexta-feira (21), a contratação de Micael, zagueiro do Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Quinto reforço do clube nesta janela de transferências, o jogador assinou contrata válido até o fim de 2029.

O jogador atente aos requisitos solicitados por Abel Ferreira, que buscava a contratação de um zagueiro canhoto. Ainda em janeiro, o Palmeiras negociou o jovem Vitor Reis ao Manchester City, da Inglaterra.

Ao todo, o Palmeiras arrecadou 37 milhões de euros fixos com a saída do jovem para a Inglaterra e passou a ter maior poderio financeiro para contratar reposições para o setor. No Verdão, Micael terá a concorrência de Gustavo Gómez e Murilo, titulares, além de Kaiky Naves e Bruno Fuchs.

Fiquei muito feliz quando soube da proposta do Palmeiras. É uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui. É verdade (que torcia para o clube). Tenho algumas camisas do Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe que iria jogar aqui e ela respondia: "vai". Hoje, graças a Deus, estou aqui e me sinto muito realizado - revelou.

Cria das categorias de base do Atlético-MG, Micael disputou apenas duas partidas pelo clube mineiro antes de se transferir para os Estados Unidos em 2022. Pelo Houston Dynamo, entrou em campo em 80 oportunidades, sendo 42 delas na atual temporada, e contribuiu com três gols.

Apresentação de Micael, novo atleta do Palmeiras, na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras no mercado de transferências

Além de Micael, o Palmeiras anunciou, até o momento, quatro reforços: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, o volante Emiliano Martínez e o zagueiro Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo, válido até dezembro, do Atlético-MG.

O ex-atacante do Orlando City, dos Estados Unidos, já estreou, assim como Martínez, que começou como titular pela primeira vez contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão.