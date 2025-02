Palmeiras: entenda impacto financeiro de possível queda no Campeonato Paulista

O Palmeiras está vivo, mas ainda se encontra em situação delicada no Campeonato Paulista 2025. A uma rodada do fim da fase de grupos, o clube está fora da zona de classificação e depende de uma combinação de resultados para avançar.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



Mas, afinal, qual seria o tamanho do impacto financeiro de uma possível queda precoce no Estadual? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

💰 Valores da premiação do Paulistão

O torneio estadual paga valores expressivos, e o campeão de 2025 vai receber uma premiação de R$ 5 milhões. Com a eliminação antecipada, o Palmeiras perderia a chance de embolsar essa quantia, além dos valores destinados aos clubes que disputarão o mata-mata do Campeonato Paulista.

1º - R$ 5 milhões

2º - R$ 1,65 milhão

3º - R$ 1,08 milhão

4º - R$ 850 mil

5º - R$ 500 mil

6º - R$ 450 mil

7º - R$ 420 mil

8º - R$ 400 mil

9º - R$ 220 mil

10º - R$ 200 mil

11º - R$ 180 mil

12º - R$ 150 mil

13º - R$ 130 mil

14º - R$ 100 mil

🏟️ Prejuízo com bilheteria e exposição

Além da premiação, o clube pode perder receitas de bilheteria e marketing. A fase final do Paulistão costuma gerar arrecadação extra com ingressos, podendo ultrapassar R$ 1 milhão por jogo.

continua após a publicidade

Outro impacto está na exposição de patrocinadores. Jogos decisivos aumentam a visibilidade da marca, gerando retornos financeiros e engajamento da torcida.

A eliminação no Paulistão não compromete as finanças do Palmeiras, mas representa um faturamento perdido que poderia reforçar o caixa do clube em 2025.