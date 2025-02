Corinthians manda indireta ao Palmeiras após fala de Abel: ‘Melhor do país’

O Corinthians aproveitou o debate sobre os gramados sintéticos no Brasil para alfinetar o Palmeiras, com base em uma fala do técnico do clube rival, Abel Ferreira. Após a vitória de virada na última quinta-feira (20), o português afirmou que apenas um campo, ou, no máximo, dois, seriam aprovados por uma fiscalização da UEFA (União das Federações Europeias de Futebol).

continua após a publicidade

➡️ Quanto Corinthians já faturou com a classificação para quartas do Paulistão?

– Todo mundo sabe, o melhor gramado do país é do Neo Química Arena! E não é a gente que está dizendo – publicou o Corinthians nas redes sociais.

O tema voltou à pauta após uma reclamação coordenada de alguns dos principais jogadores do país, como Neymar, do Santos, e Memphis Depay. Eles pedem a implementação de grama natural em todos os estádios do Brasil.

continua após a publicidade

– Eu entendo o Neymar. No Mundial, a qualidade do gramado natural era melhor que o melhor carpete que tenho em casa. Mas se a Uefa fiscalizar os gramados do Brasil, passava um, se calhar dois – disse Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Apesar de valorizar o posicionamento dos atletas, o treinador adotou uma postura descrente em relação a uma eventual melhoria nas condições de jogo no Brasil. Na sequência, revelou preferir um "artificial uniforme ao natural esburacado".

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Abel defende o natural, mas critica gramado do Maracanã

Ainda em entrevista, Abel criticou as condições do gramado do Maracanã, casa de Fluminense e Flamengo, rival direto do Alviverde nos últimos anos.

– Ao natural é o que mais gosto. Sabe quantas vezes joguei no Maracanã? Um dos estádios mais míticos a nível mundial. Quatro a cinco. Sabe quantas vezes o gramado estava médio? Zero. Eu preferia ir lá jogar e ter um gramado sintético – completou.

Atualmente, três equipes da Série A do Campeonato Brasileiro utilizam gramado sintético: Athletico Paranaense, Botafogo e Palmeiras. O Atlético-MG, que recentemente inaugurou a Arena MRV, está em processo de instalação do novo tipo de piso.