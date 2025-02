Qual o salário de Vitor Roque, alvo do Palmeiras, no futebol europeu?

O Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Real Betis, da Espanha. A presidente Leila Pereira, inclusive, já revelou o desejo de contar com o atacante ainda nesta janela de transferências. Mas, afinal quanto a joia brasileira recebe no futebol europeu?

📊 Salário de Vitor Roque

De acordo com o site Capology, Vitor Roque tem um salário bruto anual de € 3,5 milhões anuais (cerca de R$ 21 milhões por ano), o que dá aproximadamente R$ 1,75 milhão por mês.

Este é o valor previsto no contrato com o Barcelona e está sendo pago pelo Betis durante a duração do empréstimo.

⚽ Má fase na Espanha

Após ser titular em seu primeiro semestre com a camisa do Real Betis, Vitor Roque vive um novo momento. Nas últimas semanas, o atacante de 19 anos viu a concorrência crescer e perdeu espaço no clube de Sevilha.



O momento ruim ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (20), em duelo válido pelos playoffs das oitavas de final da Conference League. Aos 37 minutos do segundo tempo da partida contra o Gent, da Bélgica, o brasileiro foi expulso e deixou o time com um a menos na reta final do confronto.

Na atual temporada, Vitor Roque marcou sete gols em 32 partidas e vive jejum de seis jogos sem balançar as redes.