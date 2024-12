Palmeiras negocia saídas após iniciar reformulação no elenco; veja nomes

O Palmeiras segue ativo no mercado com o objetivo de reformular o elenco. Após acertar a contratação de Facundo Torres e estar próximo de oficializar Paulinho como o segundo reforço para 2025, o clube também negocia saídas visando reestruturar o grupo para a próxima temporada.

Até o momento, apenas Dudu e Lázaro têm seus futuros definidos. O ex-camisa 7 rescindiu seu contrato de forma amigável com o Palmeiras e foi anunciado pelo Cruzeiro na última segunda-feira (23). Já o jovem atacante, que estava emprestado pelo Almería, da Espanha, não teve o vínculo renovado.

Gabriel Menino e Patrick, formados nas categorias de base do Verdão, serão envolvidos na negociação com o Atlético-MG pelo atacante Paulinho e deixarão o clube após a oficialização do acordo. O Palmeiras, no entanto, manterá um percentual dos direitos econômicos de ambos os atletas.

A diretoria alviverde também está disposta a ouvir ofertas por Rony e Zé Rafael, antigos pilares da equipe de Abel Ferreira que perderam espaço nesta temporada. O atacante é alvo do Santos e de clubes do exterior, mas o Palmeiras ainda aguarda uma proposta vantajosa para ambas as partes.

Assim como seu companheiro, Zé Rafael também atraiu o interesse do Santos, que teve a oferta negada pelo jogador. Apesar de integrar a lista de "negociáveis", o volante ainda é visto com bons olhos pela comissão técnica, caso permaneça para 2025.

Zé Rafael, volante do Palmeiras, atrai o interesse de diversas equipes no mercado de transferências (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

