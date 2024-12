Andreas Pereira x Matheus Pereira: compare os números dos alvos do Palmeiras

O Palmeiras segue ativo no mercado da bola. O clube alviverde já realizou a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, ex-Orlando City, e encaminhou acerto com Paulinho, do Atlético-MG. Agora, o foco do Verdão é a aquisição de um meia.

Podem ser até dois. Nesta semana, o Palmeiras manifestou interesse em Andreas Pereira, do Fulham, e em Matheus Pereira, do Cruzeiro. Segundo informação do 'Ge, o Verdão enviou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128,9 milhões na atual cotação) para o primeiro jogador citado e aguarda uma resposta nos próximos dias.

Andreas Pereira é alvo do Palmeiras para a próxima temporada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em relação a Matheus Pereira, o Verdão avalia formalizar uma proposta pelo meia do Cruzeiro. Por outro lado, o clube mineiro não pretende abrir mão do jogador facilmente e promete fazer 'jogo duro' para liberá-lo. Segundo informações da 'Itatiaia', a diretoria da Raposa só aceita negociar o atleta por um valor superior a 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões).

Jogador é um dos destaques do Cruzeiro na temporada (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Atualmente, o Palmeiras conta com três meias no elenco: Raphael Veiga, Felipe Anderson e Maurício. A diretoria alviverde estuda fortalecer o elenco visando um calendário cheio na próxima temporada, com Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de Clubes da Fifa.

Números de Andreas Pereira em 2024

41 jogos (35 titular) 5 gols 4 assistências 309 mins para participar de gol 95 passes decisivos (2.32 por jogo) 77% de acerto nos passes 24 finalizações certas

Números de Matheus Pereira em 2024