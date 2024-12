Raio-x de Matheus Pereira, alvo do Palmeiras no mercado da bola

O Palmeiras estuda fazer uma proposta por Matheus Pereira, meia do Cruzeiro. Ativo no mercado, o Verdão já contratou o uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, e agora foca na aquisição do armador de 28 anos para a equipe de Abel Ferreira.

Mesmo com Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson no elenco, o Verdão quer mais um meia para o elenco. Na próxima temporada, o Palmeiras terá um calendário cheio com as disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa Libertadores e Super Mundial de Clubes da Fifa.

Dois nomes estão na pauta do Verdão: Andreas Pereira, do Fulham, e Matheus Pereira, do Cruzeiro. O meia da Raposa tem a característica de um meia clássico, que prioriza a qualidade no último passe. O jogador foi um dos destaques do futebol brasileiro na última temporada.

Contratado na metade do ano junto ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, Matheus Pereira foi um dos craques do Cruzeiro na temporada. A equipe mineira terminou o ano com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, perdeu o título para o Racing, da Argentina, e fechou o Brasileirão na nona colocação.

Segundo dados do SofaScore!, Matheus Pereira tem teve uma média de 2.3 passes decisivos por jogo em partidas da Série A, o quinto no ranking geral de jogadores. O meia terminou a competição nacional como o terceiro jogador com mais assistências, foram 7 no total.

Números completos de Matheus Pereira em 2024

60 jogos (55 titular) 11 gols 14 assistências 199 minutos para participar de gol 82% de acerto nos passes 85 bolas longas certas (46%) 64 cruzamentos certos (23%) 138 passes decisivos (2.3 por jogo) 17 grandes chances criadas 43 finalizações certas (35%) 9% conversão de finalizações 74 dribles certos (56%)

Matheus Pereira foi um dos destaques do Cruzeiro na temporada (Foto: Staff Images)

Competição acirrada no Palmeiras

Raphael Veiga teve um bom desempenho na temporada passada. O meia supera Matheus Pereira em número de gols, foram 20 ao todo, mas teve apenas metade das assistências do meia cruzeirense, foram 7 durante o ano.

Felipe Anderson e Maurício foram contratados na janela de transferências do meio do ano, mas não conseguiram se firmar como titulares. O meia, ex-Lazio, disputou 24 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências, enquanto o ex-jogador do Internacional participou de 22 partidas e anotou 4 gols pelo Verdão.

Jogo duro do Cruzeiro

Apesar do interesse, o clube paulista ainda não apresentou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro. A equipe mineira não gostaria de vender o seu meia. Segundo informações da 'Itatiaia', a diretoria da Raposa só aceita negociar o jogador por um valor acima de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões).

— Nós não recebemos nenhuma proposta oficial de nenhum clube. Se especula daqui ou dali, mas não recebemos nenhuma proposta. Dizem que o Palmeiras quer o Matheus (Pereira), mas nós mesmos não recebemos nenhuma proposta. E nós não temos interesse de tirar o Matheus, o Marlon, todos são importantes - disse Pedro Lourenço, Sócio majoritário do Cruzeiro, em entrevista à 'Itatiaia'.

Neste ano, a equipe mineira exerceu o direito de compra e contratou Matheus Pereira junto ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O contrato do jogador de 28 anos com o Cruzeiro tem duração até junho de 2026. Pedro Lourenço deixa bem claro que fará 'jogo duro' para liberar o atleta.