Atuação do Palmeiras na janela indica ‘voto de confiança’ no sistema defensivo

O Palmeiras está prestes a fazer a janela de transferências mais cara de sua história. O Verdão pode superar R$ 412 milhões em contratações. Até agora, o clube alviverde contratou o atacante Facundo Torres, do Orlando City, encaminhou a contratação de Paulinho, que atuava no Galo, e preparou uma oferta para Andreas Pereira, meia do Fulham, da Inglaterra.

Facundo custou R$ 72 milhões aos cofres do Verdão, valor que pode ser acrescido de até R$ 12 milhões em caso de cumprimento de metas. Paulinho pode se tornar a contratação mais cara da história do Palmeiras, com um custo em torno de R$ 115 milhões. Andreas Pereira, por sua vez, pode superar esse valor, com uma oferta palestrina de R$ 128,9 milhões, segundo informações do 'Ge'.

Defesa no final do Brasileirão

A agressividade no mercado mostra que a diretoria viu a necessidade de reforçar o ataque, mesmo com o sistema defensivo contestado no final da temporada. O Verdão terminou a competição na vice-liderança, com a segunda defesa menos vazada, ao todo foram 33 gols.

Ainda assim, o Palmeiras enfrentou dificuldades defensivas contra times que lutaram na parte de cima da tabela, e isso atrapalhou a equipe na luta pelo título. No Allianz Parque, o Verdão sofreu dois gols do Fortaleza, no empate em 2 a 2, e três do Botafogo, na derrota por 3 a 1, que custou o título.

Os zagueiros Murillo e Gustavo Gómez são parte da história do Verdão e estiveram nas conquistas dos títulos recentes da equipe na 'era Abel Ferreira'. Junto aos atletas, soma Vitor Reis, jovem de 18 anos, que ganhou oportunidades como titular na reta final do Brasileirão.

Nas laterais, o clube sofreu para ter uma dupla titular, com trocas entre Mayke e Marcos Rocha na direita, e uma indefinição na esquerda, com a presença de Caio Paulista nos últimos jogos, devido à ausência de Piquerez para se curar de uma lesão no menisco do joelho.

Com a postura agressiva no mercado, possivelmente contratando dois dos jogadores mais caros da história do clube, a manutenção da linha defensiva se apresenta como um 'voto de confiança' de quem comanda o futebol do Palmeiras.

Vale lembrar que o Verdão terá uma temporada com calendário cheio. O Palmeiras terá as disputas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Super Mundial de Clubes da Fifa, em julho, nos EUA.