Palmeiras: jornal revela interesse de clube português em Abel

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira segue na mira do futebol europeu. De acordo com o jornal "Record", de Portugal, o Sporting estaria interessado na contratação do treinador, que já comandou o Braga no país.

O salário de Abel, no entanto, é o principal fator que dificulta uma possível transferência. Atualmente, ele recebe vencimentos semelhantes aos de Ruben Amorim, que recentemente assinou com o Manchester United, da Inglaterra.

No entanto, esta não é a primeira vez que Abel Ferreira recebe sondagens de equipes do exterior. Ainda em 2023, o treinador esteve próximo de assumir o Al Sadd, do Catar. O clube árabe, inclusive, entrou com um processo na FIFA alegando que o português descumpriu um pré-contrato assinado entre as partes.

- Gostaria de dizer muito mais do que estou falando, muita coisa foi dita, não só hoje, mas nos últimos três ou quatro meses do ano passado. Sempre disse que sou treinador do Palmeiras, estou aqui com muito orgulho. Não vou falar mais sobre este assunto, há seis ou sete meses foram três ou quatro meses batendo na mesma tecla e hoje continuo aqui e se tudo correr normalmente até 2025, que é o contrato que eu tenho. Esta é a única verdade - afirmou Abel em maio.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra contra o Fluminense (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Leila será fundamental para a permanência de Abel Ferreira

Reeleita presidente do Palmeiras em novembro, Leila Pereira afirmou que uma de suas prioridades é a manutenção de Abel Ferreira. Atualmente, o vínculo do técnico com o clube paulista é válido até dezembro de 2025.

O plano da mandatária é revonar o contrato do treinador até o fim de 2027, data que marcará o término de sua segunda gestão à frente do Palmeiras.

- Isso eu já respondi diversas vezes. O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. O nosso foco total hoje é a busca pelo tricampeonato brasileiro, não pensamos em outra coisa. Aí depois, quando as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvidas que eu vou conversar, sim, com o nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 2027 - afirmou Leila.

No comando técnico do Palmeiras desde outubro de 2020, Abel Ferreira totaliza dez títulos e está empatado com Osvaldo Brandão como o treinador mais vitorioso da história do clube. Ao todo, ele e sua comissão técnica comandaram o Verdão em 320 jogos, com 169 vitórias, 77 empates e 59 derrotas.