O elenco do Palmeiras segue na preparação para encarar o Mirassol, marcado para o dia 16, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Após um período de folga, a equipe de Abel Ferreira aproveitou o final de semana para intensificar os trabalhos em busca dos três pontos na tabela de classificação.

Agenda

Assim como na sexta (11), o atacante paraguaio Ramón Sosa treinou integralmente, bem como as Crias do Sub-20 Riquelme Fillipi (atacante) e Arthur (lateral-esquerdo). Mauricio, em recuperação de um procedimento no ombro direito, cumpriu cronograma no campo, enquanto Piquerez, que passou por uma cirurgia dentária, Giay, que está em recuperação de uma entorse no joelho direito, e Murilo, com lesão na coxa esquerda, ficaram na parte interna do centro de excelência.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda desta quinta-feira. O time está em pausa após a disputa da última rodada da primeira fase do Brasileirão e retornará a jogar somente no dia 10 de agosto, contra o Flamengo, pelas quartas de final.

Crias da Academia

O time Sub-17 do Palmeiras derrotou o Desportivo Brasil por 2 a 0, neste sábado (12), no CT do adversário, em Porto Feliz, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Lucas Gabriel e João Paulo.

Próximos jogos do Palmeiras

16/07 - 19h - Palmeiras x Mirassol - Campeonato Brasileiro 20/07 - 17h30 - Palmeiras x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 23/07 - 19h - Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro 26/07 - 21h - Palmeiras x Grêmio - Campeonato Brasileiro 30/07 - 21h30 - Corinthians x Palmeiras - Copa do Brasil