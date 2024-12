Palmeiras lidera disputa e avança nas negociações com Facundo Torres

O Palmeiras avançou nas negociações para contratar Facundo Torres, do Orlando City, dos Estados Unidos. O atacante se reuniu com representantes do clube nos últimos dias para entender o projeto e, após conversas, demonstrou interesse em defender o Verdão.

Apesar de mostrar confiança, a diretoria do Palmeiras adota cautela nos bastidores para fechar com o primeiro reforço para a próxima temporada. Um atacante de lado de campo foi um pedido do técnico Abel Ferreira, que perdeu recentemente Dudu e Lázaro no setor.

A proposta do Palmeiras pelo jogador é de aproximadamente 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões), além de eventuais bonificações por desempenho. O Cruz Azul, do México, também enviou uma oferta pelo uruguai de 24 anos, mas o clube brasileiro aparece à frente nas tratativas.

Facundo Torres é formado nas categorias de base do Peñarol, onde atuou até 2022, quando se transferiu para o Orlando City. O camisa 10 disputou 44 partidas na última temporada, com 20 gols e seis assistências.

Facundo Torres, alvo do Palmeiras, durante partida do Orlando City (Foto: Reprodução)

Facundo Torres pela seleção do Uruguai

Pelo Uruguai, o jogador participou do Sul-Americano Sub-17, em 2017, e esteve no grupo que disputou a Copa América, em 2021, e Copa do Mundo, em 2022. Em 2024, jogou três partidas, sendo duas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e um amistoso.