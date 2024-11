Leila Pereira posta foto ao lado de avião e brinca: ‘Prioridade é o elenco do Palmeiras’

Reeleita presidente do Palmeiras no último final de semana, Leila Pereira compartilhou em suas redes sociais uma foto ao lado de seu avião particular. Em frente à aeronave, a mandatária elogiou o elenco alviverde e ressaltou que, quando não há compromissos do time profissional, aproveita para utilizar o meio de transporte quando possível.

- A prioridade é o nosso elenco! Estando disponível a presidente também pode usar! Vamos em frente - publicou Leila Pereira em suas redes sociais.

Após a derrota na última rodada, o Palmeiras viu o Botafogo abrir três pontos de vantagem na tabela de classificação com duas rodadas para o fim da competição. A equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo no dia 4 de dezembro, quando visita o Cruzeiro no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leila Pereira, presidente do palmeiras, dentro de sua aeronave pessoal (Foto: Reprodução/Instagram Leila Pereira)

Avião à disposição do elenco do Palmeiras

Após o término da última Data Fifa, Leila Pereira enviou seu avião particular para buscar o zagueiro Gustavo Gómez em La Paz, na Bolívia. Em seguida, a aeronave foi até o Equador para trazer o meio-campista Richard Ríos, que havia defendido a Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Durante o trajeto até o Brasil, a dupla contou com os cuidados da equipe de fisioterapia do Palmeiras, que realizou um trabalho de recuperação física visando a reta final do Campeonato Brasileiro.

- Depois do jogo, o avião da presidente (Leila Pereira) já estava me esperando e, com um fisioterapeuta do clube, consegui fazer minha recuperação. Fui direto para a Bahia para estar com os meus companheiros - afirmou Gómez.