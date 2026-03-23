Palmeiras iguala melhor início de Brasileirão da Era Abel Ferreira
Verdão tem 19 pontos e é o líder isolado do Brasileirão nesta oitava rodada; veja os números na Era Abel Ferreira
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O Palmeiras vai para a pausa nesta Data Fifa de março com um início muito positivo no Campeonato Brasileiro: o time de Abel Ferreira é líder isolado da competição, com 19 pontos, e igualou a melhor marca dessa Era com o treinador português, que está no clube desde novembro de 2020.
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Os números até esta oitava rodada do Nacional são os seguintes: seis vitórias, um empate e uma derrota, além de 17 gols marcados e apenas oito sofrido, ou seja, média de dois anotados por partida e um contra.
Quando olhamos para a tabela de classificação até a oitava rodada, ano a ano desde 2021, o torcedor palmeirense tem motivos para se empolgar. A única vez em que o time tinha os mesmos 19 pontos nesta altura da competição foi em 2025, justamente quando disputou o título com o Flamengo, acabou sendo vice-campeão, mas teve "pontuação de campeão" ao final do Brasileirão: 76 pontos, três a menos que o campeão Flamengo.
Em 2022 e 2023, quando o Palmeiras foi campeão com Abel Ferreira, tinha uma pontuação inferior na oitava rodada. No primeiro, eram 15 pontos e, no segundo, 16. Confira o levantamento abaixo:
Pontuação do Palmeiras na 8ª rodada com Abel:
- 2021 - 16 pontos - estava em terceiro lugar
- 2022 - 15 pontos - estava na liderança (foi campeão)
- 2023 - 16 pontos - estava em segundo lugar (foi campeão)
- 2024 - 14 pontos - estava em oitavo lugar
- 2025 - 19 pontos - estava na liderança
- 2026 - 19 pontos - atual líder
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Reapresetação do elenco do Palmeiras; Abel chegará depois
O Verdão vai se reapresentar na Academia de Futebol na quarta-feira (25). Como já é de costume, o técnico Abel Ferreira ganhará uns dias a mais de descanso, segundo apurou o Lance!.
A data do retorno do português, no entanto, ainda não está definida, mas como o treinador viajá para a Europa, deve permanecer durante toda a semana fora do país. Isso já é algo comum na comissão técnica alviverde. Quando o treinador está fora em períodos de pausa, o restante da equipe de Abel realiza os treinamentos do elenco.
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